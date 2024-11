Violenza domestica nel Salento Tenta di uccidere il compagno con un coltello arrestata

Leggi su Dayitalianews.com

Dopo quelli registrati nelle settimane e nei mesi scorsi, ancora un episodio dinel. Nella giornata di ieri, infatti, una donna é stataa Brindisi per averto di colpire, e forse, ilcon un. Il tutto è avvenuto nel corso di una lite particolarmente accesa tra l’uomo e la donna all’interno di un’abitazione. Lui era già stato vittima di comportamenti aggressivi che lei assumeva nei suoi confronti, mentre la donna non ha esitato a impugnare un grossoda cucina e agitarlo contro ilnel, donna si procura delle feriteQuest’ultimo, solo per un caso fortuito, é riuscito a mettersi al sicuro, rifugiandosi in macchina e ha contattato il numero di emergenza, permettendo alle volanti della Questura di Brindisi di intervenire tempestivamente.