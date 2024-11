Lapresse.it - Violenza contro le donne, Gino Cecchettin sulle parole di Valditara: “Propaganda non serve, violenza va condannata senza distinzioni”

Leggi su Lapresse.it

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione dellale, l’Università di Bologna ha organizzato una serie di eventi per continuare a mantenere alta l’attenzione sulladi genere. Tra gli ospiti anche il padre di Giulia, che a margine dell’evento ha commentato ledel ministro dell’Istruzione Giuseppe, il quale aveva affermato che l’aumento degli episodi dileè in qualche modo legato all’aumento dell’immigrazione. “Penso che Elena (la sorella di Giulia ndr.) abbia già risposto nel modo più corretto – ha dichiarato– Se i punti di vista sono questi ci sarà sicuramente da discutere. Vogliamo parlare con le istituzioni e voglio parlare anche con la Presidente del Consiglio, ma con numeri alla mano.