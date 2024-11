Quotidiano.net - Unoenergy: per i clienti servizi e tecnologie al top

Il Gruppoè tra i principali operatori privati nel settore della fornitura di gas naturale, energia elettrica edi efficientamento perresidenziali, aziende e condomìni. "A caratterizzarlo – spiega Andrea Chinellato (nella foto), ad della divisioneGreen Solutions – tre peculiarità: in primis, la massima attenzione al cliente (lo dimostrano gli oltre 150Point in tutta Italia) e l’assistenzagestita internamente. Accanto, il puntare alla leadership in determinati settori di mercato. Crediamo che detenerne una quota significativa, come - ad esempio - il 16% del mercato della fornitura di gas a uso domestico nel settore dei condomini, secondo i dati Arera del 2023, ci aiuti a raggiungere una maggiore efficienza. Infine, l’essere orientati alla crescita, tanto che negli ultimi quattro anni c’è stato un +60% di punti di fornitura di energia elettrica e gas in tutto il territorio nazionale, anche grazie all’acquisizione di quindici aziende del settore".