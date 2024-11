Ilrestodelcarlino.it - Una città in decadenza

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Che Modena stia decadendo è un fatto che solo chi si finge cieco non vede. Tra livello di nettezza urbana non più al massimo, microcriminalità in aumento, flussi di migranti che si rendono protagonisti di guerre tra bande e atti vandalici, perdita di appalti fieristici, trasporto pubblico scadente per orari e qualità delle corse, gestione dei rifiuti che va oltre il disastro, non si sa più che cosa pensare. Il modenese medio, nessuno se ne abbia a male, vive in uno stato di imperturbabilità che sta acuendo tutti questi mali. Bisogna ridare lustro alla. Penso che l'eccessiva autoreferenzialità stia facendo accomodare mentalmente molte persone, ma come disse lo scrittore e favolista greco Esopo, "L'auto-presunzione può condurre all'autodistruzione". Eugenio Marchetti