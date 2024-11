Gaeta.it - Terremoto in Valle d’Aosta: scossa di magnitudo 2.5 avvertita in diversi comuni

Undi2.5 ha colpito ladel Gran San Bernardo in, creando preoccupazione tra i residenti. L'evento sismico si è verificato ieri sera alle 22:57 e, secondo i dati forniti dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, ha avuto un ipocentro localizzato a dieci chilometri di profondità. L'epicentro si trova tre chilometri a ovest di Saint-Rhémy-en-Bosses, luogo noto per la sua bellezza naturale e per i collegamenti con le aree circostanti.Dettagli sull'evento sismicoSecondo le informazioni raccolte, ilha avuto ripercussioni in un'area piuttosto vasta. La, che si è registrata con un'intensità modesta, è stataanche inlimitrofi, dalle zone più elevate dell'altafino alla piana di Aosta.