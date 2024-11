Ilfattoquotidiano.it - Tenerife, un mondo in un’isola

Per alcuni,è la “regina” dell’arcipelago, non solo per la centralità geografica e i servizi che la rendono punto di riferimento di questa costellazione di isole spagnole ad un passo dall’Africa, ma per la sua incredibile bellezza e varietà di paesaggi. Qui puoi scalare il picco del vulcano Teide che raggiunge 3,718 metri di altezza, e surfare le onde dell’oceano Atlantico godendoti temperature invitanti e invidiabili tutto l’anno. Puoi scatenarti nelle atmosfere frizzanti e festaiole di località come Playa de las Americas, Costa Adeje e Los Cristianos a sud dell’isola, trovare la pace nei villaggi e nelle cittadine dove è custodita l’anima autentica, quella più schiva ed affascinante, scandita dai ritmi del sole e dai rintocchi dei campanili. Paesaggi verdissimi della foresta tropicale, aridi e lunari di genesi vulcanica, escursioni avventurose e placido relax in spiaggia.