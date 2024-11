Calciomercato.it - Scambio prima di Milan-Juve: svolta per il nuovo difensore

Leggi su Calciomercato.it

Gennaio si avvicina e le big di Serie A sono pronte a rinforzarsi sul mercato: spunta il piano per sbloccare la trattativaIlè tornato ad allenarsi ieri in vista del big match di sabato contro lantus, con Fonseca che pensa a nuove soluzioni tattiche con Loftus-Cheek titolare e il recupero in difesa di Gabbia.Zlatan Ibrahimovic (LaPresse) – Calciomercato.itDa valutare nei prossimi allenamenti anche le condizioni di Theo Hernandez, che non è sceso in campo nell’ultima partita della Francia contro l’Italia per un fastidio al ginocchio. Il nazionale transalpino è rimasto in panchina per tutti i 90 minuti nel match di San Siro, con il Ct Deschamps che ha lanciato l’allarme: “Non è ai livelli delle scorse stagioni, tutti possono attraversare dei momenti complicati“, ha sottolineato l’ex centrocampista dellain zona mista.