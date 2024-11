.com - Roma, ritrovata la studentessa di cui era stata denunciata la scomparsa

Leggi su .com

Si conclude con un lieto fine la vicenda delladiciottenne del liceo classico Giulio Cesare di, la cuiaveva destato preoccupazione per tutta la giornata di martedì. La ragazza, 18enne, era uscita di casa nella mattinata per recarsi a scuola, ma non vi era mai arrivata., l’allarme dei genitoriL’assenza della giovane, che abita nella zona di piazza Bologna, ha fatto scattare l’allarme quando i genitori, non riuscendo a contattarla, hanno denunciato laal commissariato Salario-Parioli. Parallelamente, i familiari hanno diffuso un appello sui social, corredato di una foto e una descrizione dettagliata: capelli castani lunghi, occhiali, una giacca a vento North Face, un maglione bianco, jeans e uno zaino Eastpak.Le ricerche in cittàGrazie alla localizzazione del telefono cellulare, inizialmente individuato nella zona di via Nomentana, le ricerche della polizia si sono estese anche al centro storico.