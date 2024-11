Lanazione.it - Rebus Franchi, il ruolo di Commisso. Dal project financing al ’prestito’. Così la società può aiutare il restyling

Leggi su Lanazione.it

"Con la sindaca Sara Funaro stiamo cercando di trovare delle soluzioni che permettano a Firenze di avere uno stadio, anche se non sarà nuovo, potrà essere almeno moderno e funzionale". E poi: "Sono disposto a valutare eventuali investimenti, ma devo avere la certezza e tutte le informazioni sui lavori che stanno facendo ora e su tutto ciò che manca, ma in ogni caso voglio il controllo totale". Due messaggi, neanche troppo criptici, quelli lanciati dal patron viola Roccoa Palazzo Vecchio, nell’intervista rilascaita ieri a La Nazione. Primo: sulrimediamo il ’rimediabile’ (non è un mistero che il più grande sogno di, oltre al Viola Park, fosse quello, ormai tramontato, di tirar su dal nulla un nuovo stadio per la città). Secondo: posso anche aprire il portafogli ma le regole poi le detto io.