Thesocialpost.it - “Putin pronto a discutere un cessate il fuoco con Trump”: l’annuncio dal Cremlino

Leggi su Thesocialpost.it

Vladimirha manifestato la sua disponibilità a prendere in considerazione un accordo diilin Ucraina con Donald, pur escludendo grandi concessioni territoriali e insistendo affinché Kiev rinunci alle sue aspirazioni di adesione alla NATO: è quanto riferito da Reuters, citando cinque fonti.Secondo queste fonti, cinque attuali ed ex funzionari russi, ilpotrebbe essere aperto a mantenere il conflitto congelato lungo le attuali linee del fronte.Leggi anche: Palermo, uomo trovato senza vita nella sua barca a velaIn base a tre delle fonti, ci sarebbe la possibilità di negoziare riguardo alla delimitazione delle quattro regioni orientali di Donetsk, Luhansk, Zaporizhia e Kherson, attualmente parzialmente sotto occupazione russa.Il portavoce del, Dmitri Peskov, è stato citato dalla Tass mentre affermava che il presidente ha costantemente espresso la sua volontà di dialogo e negoziati, ma che “nessuno scenario di congelamento del conflitto” sarebbe accettabile per loro.