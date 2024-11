Lettera43.it - Paolini schianta Sramkova: l’Italia torna a vincere la Billie Jean King Cup

Con il successo di Jasmine, che ha superato 6-2, 6-1 Rebeccadel tennis femminile èta alaCup. Si tratta del quinto successo azzurro nella storia della manifestazione. L’ultimo era arrivato nel 2013.nell’albo d’oro aggancia a quota cinque Spagna e Russia. Un’altra importante vittoria per il tennis italiano in un 2024 da incorniciare.ITALY. WORLD CHAMPIONS #BJKCup @federtennis pic.twitter.com/6Id9nakluM—Cup (@BJKCup) November 20, 2024Gli altri successi italianiIn precedenza le tenniste italiane hanno trionfato a Cagliari nel 2013 proprio contro le colleghe russe, superate 4-0. Nel 2010, invece,ha vinto la BJCup battendo gli Stati Uniti 3-1 a San Diego. L’anno prima, nel 2009, la sfida tra italiane e statunitensi era stata vinta sempre dalle azzurre, ma per 4-0 e a Reggio Calabria.