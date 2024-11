Gaeta.it - Morte di un clochard genovese, avviato procedimento per omicidio volontario

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un caso complesso continua a far discutere la comunità di Genova, dopo la tragica scomparsa di Harjit Singh, undi origine indiana, avvenuta a seguito di violenti eventi due anni fa. Secondo quanto riportato, Singh era rimasto in coma dopo un’aggressione subita nel 2022 e la sua, avvenuta nella struttura ospedaliera Villa Scassi, ha portato la procura a indagare su un possibileda parte di Giovanni Meduri, l’aggressore già condannato per tentato.Le circostanze dell’aggressioneL’incidente è avvenuto nel mese di agosto 2022 in piazza Marconi, situata nel quartiere di Marassi a Genova. Le indagini condotte dalla squadra mobile hanno ricostruito i momenti precedenti e successivi all’aggressione, grazie all’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.