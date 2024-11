Ilgiorno.it - Milano, 18enne aggredito da un gruppo di ragazzi fuori dal Tribunale per i Minorenni

– Un ragazzo di 18 anni è statonel pomeriggiodalper idida alcuni giovani. La vittima era appena uscita poco dopo le 15 da un'udienza quando è stato colpita. Nell'aggressione ha riportato una ferita alla testa e a una mano. Il personale del 118 lo ha trasportato in codice giallo al Policlinico. Sono stati i carabinieri in servizio delad avvisare i colleghi della compagnia Duomo. Da una prima ricostruzione che l'agguato non avrebbe a che fare con la vicenda giudiziaria delma con una precedente discussione avvenuta con altri due coetanei all'interno di locali della zona.