Thesocialpost.it - Meteo, neve e freddo sull’Italia: quando arrivano i primi fiocchi, le previsioni

Leggi su Thesocialpost.it

Due ondate di aria fredda provenienti dall’Artico attraverseranno l’Italia a partire da oggi, mercoledì 20 novembre. Questi impulsi sono stati generati da un vortice di bassa pressione situato in Scandinavia e porteranno rovesci sparsi nelle aree costiere tirreniche, insieme a nevicate abbondanti nelle Alpi settentrionali, nelle montagne della Valle d’Aosta e nel Piemonte occidentale. Inoltre, sono previste mareggiate intense lungo le coste, tanto da indurre l’allerta arancione in Toscana.Leggi anche: Regionali, dopo la sconfitta il centrodestra processa Salvini: la Lega rischia il VenetoA seguire, tra giovedì 21 e venerdì 22 novembre, un secondo impulso di aria fredda, che si preannuncia “più forte”, investirà il Paese, come evidenziato dagli esperti. Le precipitazioni si intensificheranno, soprattutto nelle regioni centrali come Umbria, Toscana, Lazio e zone elevate delle Marche, mentre i venti si faranno più forti lungo le coste tirreniche fino ad arrivare alla Calabria e alla Sicilia settentrionale, con mareggiate provocate da venti occidentali che potranno causare burrasche.