Manfredi eletto all’unanimità presidente dell’Anci E’ la prima volta di un sindaco napoletano

Ildi Napoli, Gaetanoè statodal consiglio nazionale. Ildi Ascoli Piceno, Marco Fioravanti, è stato, sempredel Consiglio nazionale.L’elezionedi Gaetanodell’Associazione Nazionale Comuni Italiani costituisce un momento politicamente straordinario e storicamente eccezionale, non solo per il Comune di Napoli ma per l’intera città di Napoli. Il nostro, e noi con lui, riceviamo un attestato chiaro e forte sulla bontà della nostra azione amministrativa”. Così in una nota Gennaro Acampora, capogruppo per il Partito Democratico nel consiglio comunale di Napoli. “Per ladal 1901, anno della sua nascita, non era mai accaduto che questo onore spettasse aldella più importante metropoli del Mezzogiorno – aggiunge Acampora – Insieme a Gaetano, in questi tre anni, siamo riusciti a costruire un modello di governo concreto, efficace, che con questo voto viene riconosciuto a livello nazionale per la sua capacità di decidere, incidere ma soprattutto di fare sintesi, tra mille difficoltà e pesantissime eredità del passato”.