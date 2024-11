Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-Fenerbahce 75-66, Eurolega basket in DIRETTA: Shengelia uomo solo al comando, +9 al 35?

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA77-73 Sbaglia il libero Guduric.77-73 Guduric ancora! Va fino in fondo, il fallo di Morgan non è terminale: gioco da tre punti per il serbo! E time out.77-71 RISPONDE CORDINIER! Vede la linea di penetrazione e mette il +6!75-71 Guduric con la moto fino in fondo. Occhio che il Fener è a -4.75-69 Colson prova il pallone dentro per Sanli, ma la sfera finisce fuori. Ultimi quattro minuti!75-69 Triplissima di Hayes-Davis, che rimette in partita i suoi.75-66 Non va il libero di Clyburn.75-66 MA CHE SUCCEDE! Sanli segna il libero ma i turchi si addormentano!vede Clyburn tuttoe come Pippo Inzaghi segna tuttoe prende anche il fallo! Nuova opportunità per il +10!73-65 Momento stranissimo: Clyburn incespica sulle gambe di Zagars, perde il pallone e offre la palla a Sanli che segna e si prende anche il falle.