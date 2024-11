Ilfoglio.it - La compassata familiarità dell’ispettore Stucky di Giuseppe Battiston

C’è qualcosa di familiare nelle movenze, negli sguardi, nel modo di muoversi nello schermo di, l’ispettore creato da Fulvio Ervas e interpretato nella serie tv – trasmessa da qualche settimana da Rai2 il mercoledì – dae diretta da Valerio Attanasio. C’è qualcosa di familiare nelle ambientazioni, nei panorami e negli interni nei quali si muove. Anche per chi Treviso (dove è girata la serie) non l’ha mai vista o vissuta. Non è scontato che accada qualcosa del genere. Quando di mezzo ci sono omicidi, assassini e sbirri si frappone sempre una sottile distanza tra spettatori e video, una lontananza dovuta al fatto che in certe situazioni, in certi contesti, nessuno vorrebbe entrarci. Perché senz’altro esiste una fascinazione, una curiosità evidente e invadente verso queste storie – soprattutto in Italia dove il mercato del giallo e del noir è da sempre elevato –, ma è sempre un interesse distaccato, quasi timoroso.