Ilnapolista.it - Il Torino ha messo nel mirino Simeone, spera di convincere De Laurentiis con 12-13 milioni

Leggi su Ilnapolista.it

Giovanni, ha rilasciato una lunga intervista ieri ai canali della Seria A, parlando del Napoli e di Conte, ma non è detto che il suo futuro sia in azzurro. Secondo quanto riporta Tuttosport oggi, l’attaccante, poco utilizzato nella formazione di Conte, è tra le prime richieste di Vanoli a Vagnati.“Alla luce di tutto ciò il Cholito potrebbe esseresul mercato ma Deper cederlo chiederà 15. E da questa cifra non ha nessuna intenzione di indietreggiare. Vagnati, dal canto suo, in un primo momento aveva (indirettamente) proposto un prestito con diritto ma considerate le pretese del produttore cinematografico accetterebbe anche l’obbligo di riscatto. Leggi anche:: «Conte si aspetta molto da noi e ci vuole molta forza per stargli dietro perché è molto intenso»Il problema, però, è la cifra e qui entra in scena Cairo.