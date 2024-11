Quotidiano.net - Il giallo della nave cinese salpata dalla Russia e bloccata in Danimarca

Roma, 20 novembre 2024 – Una strana manovra, due cavi sottomarini tranciati e il passaggio di unabattente bandiera. Se tre indizi non fanno ancora una prova schiacciante, di certo alimentano ilintorno alla Yi Peng 3, lasospettata di aver tranciato due cavi dati nel Mar Baltico, e ancorata nei pressi di Kattegat, possibilmente soggetta a controlli da parte delle autorità danesi. Come spiega Alberto Rizzi, Policy Fellow dell'European Council on Foreign Relations, "anche con ispezione e confermaresponsabilità resta la difficoltà di provare l'intenzione del danno, ed è proprio su questo che giocano gli attori rivali come Mosca – spiega Alberto Rizzi, Policy Fellow dell'European Council on Foreign Relations –. In ogni caso il comportamento, la cui Marina militare ha scortato la, segna un notevole cambio di passo da parte europea rispetto ai sabotaggi dello scorso anno''.