Superguidatv.it - Grande Fratello 2024, news ultim’ora: eliminato e nomination di ieri sera 19 novembre, tredicesima puntata

Si è da poco conclusa ladel, il reality show di successo condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nelladel GF andata in onda martedì 19con le ultime.Il racconto della diretta della 13adeldi martedì 19Ladeldi martedì 19è iniziata con un nuovo confronto tra Federica e Alfonso di Temptation Island. La ex coppia si ritrova in superled per parlare ancora una volta della loro storia e in particolare su come sta evolvendo il rapporto all’interno della casa. A sorpresa i due rivelano di un riavvicinamento avvenuto una settimana prima dell’ingresso dell’ex tentatore Stefano. Federica e Alfonso si sono scambiati anche un bacio che ha fatto scattare mille dubbi nella giovane ragazza napoletana che confessa ad Alfonso Signorini “lo ribacerei”.