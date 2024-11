Lanotiziagiornale.it - Fumata bianca sulla nuova Commissione Ue: salvi Fitto e Ribera

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Laeuropea si salva. Si torna allo schema originale, quello stabilito dalle forze di maggioranza in estate. Raffaelee Teresasaranno confermati vicepresidenti esecutivi della. Il via libera del Parlamento europeo arriverà in serata confermando la squadra per il bis di Ursula von der Leyen, anche se il voto formale dell’Europarlamento è previsto per il 27 novembre.Confermata l’alleanza politica che vede al suo interno Ppe, S&D (Socialisti) e Renew (liberali), tenendo fuori Ecr e le destre. Confermato però anche il ruolo di, sostenuto pure dal Ppe. Anche se restano i malumori tra i Socialisti, con qualche delegazione che potrebbe votare contro il 27. E quelli dei Verdi, contrari alla nomina del commissario italiano. Non un problema se, come probabile, parte dei Conservatori voterà a favore per blindare