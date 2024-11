Ilgiorno.it - Finto carabiniere e complice derubano un’anziana ma vengono arrestati dai carabinieri veri

Leggi su Ilgiorno.it

Biassono, 20 novembre 2024 – Si spaccia per un, riesce a entrare in casa della vittima, con la suae le porta via tutti i risparmi di una vita, cinquemila euro in contanti e altri cinquemila grossomodo in gioielli di famiglia, caro ricordo di una vita. Per fortuna, il ladro e truffatore e la suanon avevano fatto i conti con una pattuglia di, quelliquesta volta, che sono riusciti a mettere le mani su di loro e ad arrestarli per i reati di furto e truffa ai danni di. Accade tutto nel pomeriggio di venerdì scorso, quando idella Stazione di Biassono hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un uomo e una donna, entrambi di nazionalità romena e domiciliati presso un campo nomadi a Milano, ritenuti responsabili appunto di furto e truffa aggravati ai danni di