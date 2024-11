Tvpertutti.it - Emma Marrone: «Ho visto la morte in faccia». Il racconto choc

si conferma ancora una volta una donna dal coraggio straordinario. Con la sua voce, non solo sul palco ma anche nella vita, è diventata un simbolo di forza e resilienza. Ha sempre dimostrato di avere un legame autentico con il suo pubblico. Ne darà modo anche a This Is Me stasera, mercoledì 20 novembre 2024, ospite nel programma condotto da Silvia Toffanin. Durante la puntata, l'artista ripercorrerà il suo cammino, dagli esordi ad Amici di Maria De Filippi fino ai trionfi più recenti. Non mancherà un focus sulla sua vita personale, inclusi i momenti vulnerabili che hanno segnato profondamente il suo percorso, già ampiamente discussi in una intervista rilasciata a ANSA.e la battaglia contro il tumore: la malattia affrontataNelle interviste fatte negli ultimi anni,non ha mancato di ripercorrere uno dei capitoli più difficili della sua vita: la battaglia contro il tumore.