Ilrestodelcarlino.it - Elio a teatro con le “Canzoni per sovvertire la noia”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 20 novembr2 2024 – Come andare al proprio funerale per vedere l’effetto che fa. “Ci scioglieremo almeno altre due o tre volte, perché non abbiamo mai avuto tanto amore dalla gente come quando abbiamo detto basta” ammetteparlando del suo rapporto con glie le Storie Tese. Intanto il cantante dalle sopracciglia impossibili è protagonista di ‘Quando un musicista ride’, lo spettacolo con cui da venerdì a domenica torna a Bologna per omaggiare sul palcoscenico del Duse la Milano anni Sessanta del Derby, dei Gaber, degli Jannacci, degli Andreasi, dei Cochi e Renato, de I Gufi, dei Fo, ma anche di ’outsider’ come Clem Sacco. Una collezione di ‘scanzonate’ a cui prestano la loro arte pure Alberto Tafuri al pianoforte, Martino Malacrida alla batteria, Pietro Martinelli al contrabbasso, Matteo Zecchi al sax e Giulio Tullio al trombone.