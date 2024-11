Ilnapolista.it - Dybala non si è ancora allenato con Ranieri, forse lo farà oggi. In dubbio per Napoli

non si èconlo. Inperrischia di debuttare asenzail gioiello della Roma. Si gioca domenica alle 18. Ne scrive anche il Corriere dello Sport.Non stabene. O meglio, non si sentepronto. Il paradosso è che Claudio, dopo una settimana dal ritorno a Trigoria, non l’ha mai visto in campo: solo lettini e massaggi per sistemare i muscoli urlanti., a quattro giorni da-Roma,dovrebbe riprendere piano piano gli allenamenti con la squadra. L’obiettivo è poterlo schierare nello stadio intitolato a Maradona, magari non per tutta la partita in considerazione della successiva trasferta a Londra contro il Tottenham. Ma molto dipenderà dalle sensazioni soggettive: percontano molto più che per altri giocatori.