Deve dire che è una cogl*** | la sceneggiata di Santoro vuole imporre a Meloni chi insultare

Michelenonsentire ragioni e neppure le spiegazioni di Giorgia. Nel mirino le parole del sottosegretario Andrea Delmastro che "ha detto che gode nel vedere non respirare la mafia" e non i detenuti. Per il giornalista ex volto Rai "la cosa grave è che si rivolge agli agenti penitenziari come se fossero agenti di una punizione quasi da carnefice nei confronti dei detenuti". Ospite a DiMartedì nella puntata del 19 novembre,tiene a precisare che "fanno un lavoro durissimo" e per questo "noi li dovremmo considerare per l'importanza che hanno, come rappresentanti dello Stato e anche garanti dei diritti che hanno i detenuti. Non sono il boia". Ecco allora che se la prende anche con il premier: "Poi arriva lei e dice che si riferiva alla mafia, perché se uno è un mafioso lo dobbiamo soffocare? Dobbiamo chiamare un esorcista che faccia uscire questo demone fascistello".