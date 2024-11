Secoloditalia.it - Definì Virginia Raggi “demente, incapace, ignorante”: condannato Minzolini. Esulta l’ex sindaca

La exdi Romasuoi social dà notizia degli esiti, che l’hanno vista prevalere, di una vicenda giudiziaria iniziata quando amministrava la capitale. “Sette anni fa, Augusto, giornalista ed ex senatore di Forza Italia, cadde in motorino su una strada municipale (e non comunale) di Roma. Pensò di prendersela con me. e mi insultò pubblicamente su Twitter”, ricorda. Quella strada dove è caduto, racconta ancora la ex“non era di competenza di Roma Capitale, quindi il sindaco non poteva intervenire e non aveva alcuna responsabilità. Ma non è questo il punto. Nulla giustifica quegli insulti: io non me li ‘tengo’. Mie intellettualmente disonesta, per dare sfogo alla sua frustrazione”, ricorda ancoradi Romasui Social per la vittoria in tribunale“Probabilmente ignorava le competenze sulle strade ed era nervoso per la caduta, fortunatamente risoltasi senza conseguenze per lui”, commenta la ex