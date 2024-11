Ilnapolista.it - Coppa Davis, la Spagna eliminata dall’Olanda

, la.Sorpresa a Malaga, Alcaraz e lavanno a casa. Eliminatinei quarti di finale. Nadal ha perso il primo singolare, nella sua ultima partita da professionista. ha perso 6-4 6-4 contro van de Zandschulp al termine di una prestazione incolore. Non a caso, poi Nadal in conferenza stampa ha detto che – in caso di successo – se lui fosse stato il capitano non lo avrebbe più schierato. Alcaraz ha poi vinto il suo singolare: 7-6 6-3 a Griekspoor. Ma il doppio se l’è aggiudicato l’Olanda. Splendida prestazione di van de Zandschulp e soprattutto di Koolhof autore di un match pressoché perfetto. Hanno battuto 7-6 7-6 Alcaraz e Granollers. Si chiude l’avventura della, si chiude la carriera di Nadal. Si apre un’autostrada per l’Italia che dovrà affrontare l’Argentina nei quarti di finale.