Secoloditalia.it - Commissione Ue, Fitto ok ma la socialista Ribera fa i capricci. Se indagata, non vuole dimettersi…

Leggi su Secoloditalia.it

Fumata grigia, ma è solo questione di tempo per l’accordo per la nomina dei sei vicepresidenti esecutivi designati della prossimaEuropea. L’intesa sarebbe ormai “fatta”, tanto che i coordinatori dei gruppi politici nelle rispettive commissioni dovrebbero riunirsi questa sera alle 18, a Bruxelles, per approvare le valutazioni dei candidati ancora non ‘promossi’, incluso con ogni probabilità il commissario ungherese Oliver Varhelyi. Lo apprende l’Adnkronos da fonti parlamentari. L’accordo è stato appoggiato dalla grande maggioranza del Ppe, tranne che dagli spagnoli, che sono “sul piede di guerra”. L’intesa raggiunta, che “lascia spaccature ovunque”, dovrebbe consentire al Parlamento Europeo di votare in plenaria l’intero collegio, mercoledì prossimo a Strasburgo. Con Raffaelein sella.