Gamerbrain.net - Call of Duty Black Ops 6: Gettoni XP attivi per tutti

Leggi su Gamerbrain.net

A distanza di solo un giorno dal Trucco per attivare iXP suOps 6, Activision ha reso disponibile un aggiornamento che li rende disponibili normalmente ai giocatori, a patto che naturalmente siano stati ottenuti ed accumulati in Modern Warfare 3 e Warzone.ops 6 XP – Gamerbrain.netIl nuovo aggiornamento diOps 6 attiva iXPFacciamo un passo indietro per capire cosa è accaduto. Fino a ieri in pratica chi voleva utilizzare iXP accumulati in Modern Warfare 3 e Warzone, per livellare inOps 6, doveva ricorrere ad un Trucco che consisteva nell’installare Warzone, usare inel suo menu di gioco, dopo di che spostarsi suOps 6.I giocatori si sono lamentati con Activision, quest’ultima ha dunque ascoltato i back ricevuti, rilasciando un aggiornamento correttivo che ha abilitatoXP, dunque sia quelli per il livello del personaggio ed armi che per il Pass Battaglia, a coloro che naturalmente li possiedono.