Calciomercato Juventus | Antonio Silva il Benfica fa muro per gennaio | CM IT

Cristiano Giuntoli, dopo gli infortuni di Bremer e Cabal, è a caccia di un difensore per rinforzare la rosa dellaI giorni della sosta per gli impegni delle Nazionali, l’ultima di questo 2024, si porta sempre dietro infortuni e voci di mercato. E la, per entrambe le cose, ha fatto molto discutere in questi giorni. Contro il Milan, infatti, dovrà fare a meno anche di Dusan Vlahovic, che si è fermato con la Serbia per un problema muscolare.(LaPresse) –.itGli esami effettuati ieri al ‘J Medical’ hanno escluso lesioni, ma il bomber bianconero salterà sicuramente il match del prossimo sabato contro i rossoneri di Paulo Fonseca, valido per la tredicesima giornata del campionato di Serie A, e verrà valutato in seguito dallo staff medico in vista della sfida di Champions League contro l’Aston Villa di Unai Emery.