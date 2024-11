Brasile Dorival | L’evoluzione è in corso ho sempre mantenuto le promesse

Leggi su Sportface.it

“Vedo che le cosa avanzano, cambiano, anche se la gente non vuole vederlo. Maè in. Insiamo molto attenti ai risultati, lo so perché in tutti i club in cui ho allenato ho vissuto per i club. Horaggiunto qualcosa di buono, holein tutti i club allenati, perché si sono fidati me, hanno creduto in me e io ho ricambiato ottenendo risultati. Siamo su una strada promettente, e i risultati saranno ancora migliori nei momenti decisivi”. Così il ct delJunior, prova a mettere a tacere i malumori dopo il pareggio per 1-1 contro l’Uruguay nel girone di qualificazione per i Mondiali del 2026. La Nazionale verdeoro si trova in quinta posizione nel girone a quota 18 punti, molto lontano dai 25 dell’Argentina.: “è in, hole” SportFace.