Anteprima24.it - Asfalto viscido e impianto semaforico: incidente lungo la Telesina

Tempo di lettura: < 1 minutoChilometri di codalaper untra Paupisi e Ponte, in direzione Telese Terme. L’autista di una Fiat Panda, per motivi probabilmente riconducibili all’e all’nella zona, ha perso il controllo finendo fuori strada. Disagi alla circolazione e una lunga coda che è arrivata fino allo svincolo per Campobasso.Sul posto l’ambulanza per prestare i soccorsi al conducente e poi trasportarlo in ospedale. L'articololaproviene da Anteprima24.it.