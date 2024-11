Davidemaggio.it - Amedeo Minghi vuole Sanremo 2025: “Io sono pronto, con Carlo ho parlato”

I veterani della musica italiana vogliono dire la loro al Festival di. Dopo Al Bano e Massimo Ranieri, arriva la ‘candidatura’ di:Io, le canzoni non mimai mancate. Con(Conti, ndDM) ho, se mi chiama ci vadoha dichiarato il cantautore romano al TG1, dove è intervenuto per lanciare il suo nuovo album Anima sbiadita, che arriva dopo un silenzio discografico di otto anni.Aha partecipato in veste di ospite nel 2020, mentre in gara manca dall’edizione del 2008. In totale, ha gareggiato al Teatro Ariston in otto occasioni (la prima nel 1983); il miglior piazzamento è a1990, dove arriva al terzo posto in coppia con Mietta con il brano Vattene amore, tra i più popolari della musica italiana di sempre.auspica dunque di entrare nella lista dei Big, che Contiallargare rispetto ai 24 artisti inizialmente previsti.