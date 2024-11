Romadailynews.it - Traffico Roma del 19-11-2024 ore 10:00

Luceverdeben trovati dalla redazione intenso ilsul Grande Raccordo Anulare con rallentamenti e code in carreggiata interna dalla Bufalotta la Tiburtina e proseguendo tra la Casilina e la Laurentina in carreggiata esterna I rallentamenti sono segnalati dallaFiumicino e la via Pontina e di seguito dalle uscite di Tor Bella Monaca e via Tiburtina in coda ilsul tratto Urbano della A24-teramo in direzione della tangenziale est a partire da Tor Cervara sulla stessa tangenziale code pere lavori dallaL’Aquila via dei Campi Sportivi in direzione dello Stadio Olimpico età viale di Tor di Quinto e via dei Campi Sportivi verso San Giovanni proseguendo in questa direzione per ilintenso altre file tra Prenestina e viale Castrense incolonnamenti sulla Cassia dalla Storta a Tomba di Nerone sulla Flaminia dal bivio di Sacrofano Prima porta è ancora tra Labaro e Tor di Quintoin coda su viale Cortina d’Ampezzo per un incidente all’altezza di viale Misurina un altro incidentein via Ardeatina all’altezza di via di Tor Carbone per i dettagli di questa ed altre notizie potete consultare il sito