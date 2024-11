Romadailynews.it - Traffico Roma del 19-11-2024 ore 08:30

Leggi su Romadailynews.it

LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazionesostenuto e data l’ora in aumento sulla rete viaria della capitale incolonnamenti sulla carreggiata interna del grande raccordo anulare per un incidente dellaNapoli e la Laurentina mentre sulla carreggiata esterna ilintenso rallenta la circolazione tra via Prenestina e la via Nomentana in coda ilsull’intero percorso un tratto Urbano della A24-teramo in direzione della tangenziale sulla stessa tangenziale code perintenso e lavori tra via del Foro Italico e via dei Campi Sportivi in direzione dello Stadio Olimpico altri file tra Prenestina viale Castrense perintenso verso San Giovanni incolonnamenti sulla Cassia dalla Storta Tomba di Nerone sulla Flaminia dal bivio di Sacrofano a Prima Porta e ora da Labaro a Tor di Quinto a sud della capitale rallentamenti con code sulla Ostiense Tra Acilia e Vitinia sulla Cristoforo Colombo Trani Infernetto via di Malafede altri file sulla via Pontina Pomezia a Grande Raccordo Anulare Naturalmente in entrata aper i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito