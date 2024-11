Ilgiorno.it - "Su 820 alloggi, 111 sono inutilizzati"

Dopo otto mesi di attesa, la consigliera di Reinventiamo Sesto Soad Hamdy (nella foto) ha potuto svolgere il primo sopralluogo nelle case popolari. Il tour è partito dallo stabile di via Marzabotto 40, accompagnata dall’ufficio tecnico e dall’assessora alle Politiche abitative Loredana Paterna, che ha ereditato la delega nei giorni scorsi dopo il riassetto della Giunta. "A marzo è stata presentata una richiesta per avviare un’indagine approfondita su tutto il patrimonio delle case comunali – spiega Sara Proietti, che per la lista civica segue il tema abitativo –. Nel 2022/2023 cistate 18 assegnazioni a fronte di 228 domande pervenute. Il documento programmatico del 2024 registra 820 appartamenti in totale, 62 liberi e 49 sfitti per carenze manutentive. Ci, insomma, 111 appartamenti vuoti".