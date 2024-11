Ilrestodelcarlino.it - Sohaib estradato in Italia: "Chiederemo i domiciliari"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

E’ rientrato ieri inTeima, il 21enne fermano di origini marocchine accusato dell’omicidio della sua ex fidanzata, la 22enne francese Auriane Laisne, il cui cadavere era stato trovato nell’aprile scorso in una chiesetta abbandonata nei boschi di La Salle, in Val d’Aosta. Teima, dopo la conferma della condanna in Appello per i maltrattamenti nei confronti della ragazza e dopo aver scontato la pena in Francia, è statoieri mattina come richiesto dalla Procura della Repubblica di Aosta che coordina le indagini sul delitto. Il 21enne fermano si trova ora recluso nel carcere Lorusso e Cutugno di Torino, in attesa della convalida della misura cautelare. "Ho appreso la notizia dalla madre – ha commentato l’avvocato Lucia Lupi, che difende il ragazzo insieme al collega Igor Giostra – e nessuno si è degnato di avvisarci.