Serie C 15esima giornata | Monopoli e Cerignola a piccoli passi sorride il Benevento

Tempo di lettura: 2 minutiSi è chiuso con un pareggio (1-1) il derby tra, posticipo del 15esimo turno. Al vantaggio degli ospiti in avvio con Bianchini ha risposto nella ripresa Grandolfo per una spartizione della posta che ha sorriso soprattutto al, in testa sempre a +4 sule +5 sue Potenza. Il prossimo turno prenderà il via venerdì con l’anticipo Picerno-Team Altamura. Risultati –Catania-Trapani 2-144? Castellini (C), 50? Celiento (T), 58? Inglese (C)Foggia-Casertana 0-0Giugliano-Potenza 1-244? Njambè (G), 50? e 75? Caturano (P)Sorrento-Picerno 1-158? Santarcangelo (P), 95? Todisco (S)Team Altamura-ACR Messina 2-115? De Santis (TA), 24? Leonetti (TA), 50? Anatriello (M)-Avellino 2-234? Lanini (B), 37? Frascatore (A), 40? D’Ausilio (A), 89’ Viviani (B)Cavese-Taranto 3-04? Loreto (C), 59’ Vitale (C), 87’ Sorrentino C)Latina-Crotone 0-44? Oviszach, 10? Gomez, 50’ Silva, 54’ Tumminello-Audace1-111’ Bianchini (A), 63’ Grandolfo (M)Mercoledì 27 novembre ore 15:00Juventus Next Gen-TurrisClassifica:30,26,25, Potenza 25, Avellino 24, Catania 23 (-1), Giugliano 23, Picerno 22, Crotone 22, Trapani 21, Sorrento 21, Cavese 20, Team Altamura 19, Casertana 15, Foggia 14, Turris 14 (-1), Latina 14, Messina 13, Taranto 9 (-4), Juventus Next Gen.