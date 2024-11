Lopinionista.it - Renzo Arbore: “Con Filo d’oro chi non vede e non sente vive”

ROMA – “Con il lavoro della Lega delchi non, none non parla.”. Così, icona dello spettacolo e testimonial della Lega dal 1989, sintetizza così il ruolo della fondazione, punto di riferimento in Italia per adulti e bambini con sordocecità e pluridisabilità psicosensoriale, durante il lancio della campagna “Sessant’anni non si festeggiano, si fanno. Insieme”, presentata presso il Teatro Abarico di Roma in occasione dell’anniversario della Lega. Con lui anche Neri Marcorè, che ne ha raccolto l’eredità dieci anni fa: “Ho potuto constatare direttamente”, afferma l’attore intervistato dall’Ansa, “come gli operatori aiutino i bambini ad allargare un varco di luce che può essere molto stretto, rendendo un po’ più ampia la loro percezione del mondo”., che ricorda il primo incontro con il, 35 anni fa, grazie a un amico: “La prima volta che ho visitato il centro di Osimo, nelle Marche, sono rimasto impressionato dall’amore e dalla passione di chi aiuta chinel buio e nel silenzio.