Pediatri 13 mln di bambini in povertà incidenza più alta al Sud e tra stranieri

Iltempo.it - Pediatri, 1,3 mln di bambini in povertà, incidenza più alta al Sud e tra stranieri

Roma, 19 nov. (Adnkronos Salute) - In Italia, secondo i dati Istat relativi al 2023, oltre 1 milione e 295milavivono inassoluta, che significa non avere i mezzi per condurre uno standard di vita minimamente accettabile. Un numero che corrisponde al 13,8% del totale dei minori residenti nel nostro Paese, con una percentuale che varia dal 12,9% del Nord al 15,5% del Mezzogiorno. Particolarmente a rischio diassoluta sono ifigli di genitori senza cittadinanza italiana: in tali nuclei familiari, composti esclusivamente da, l'dellaassoluta è pari al 35,1% contro il 6,3% delle famiglie italiane. "Eppure ogni bambino dovrebbe avere la possibilità di crescere e svilupparsi in maniera ottimale, essere curato nel migliore dei modi quando si ammala, essere educato in modo da poter sviluppare tutte le sue potenziali risorse intellettuali e conoscitive.