Abruzzo24ore.tv - Mistero sul corpo trovato nel fiume Sangro: indagini in corso per chiarire la causa della morte

Leggi su Abruzzo24ore.tv

Chieti - Un cadavere rinvenuto nelle acque delsta alimentando l’inchiesta dei carabinieri, con l’autopsia come passaggio cruciale per risolvere il caso. Il 19 novembre il procuratore capo di Lanciano, Mirvana Di Serio, affiderà l’incarico per l’autopsia al medico legale Pietro Falco, dopo il rinvenimento di un cadavere nel. Il, privo di documenti identificativi, è stato scoperto nella giornata di ieri da un pescatore che, mentre si trovava nei pressi deld’acqua, ha segnalato la scoperta. Nonostante i tentativi di collegare la vicenda a denunce di scomparsa recenti, al momento l’identità dell'uomo rimane sconosciuta. I carabinieri stanno indagando su diverse ipotesi. Le cause, che potrebbero variare dal suicidio a un possibile incidente o addirittura a un omicidio, sono ancora da