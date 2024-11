Ilfattoquotidiano.it - Manovra, i primi emendamenti segnalati: dal bonus per chi va alle scuole paritarie ai soldi per il Ponte sullo Stretto. C’è la Bitcoin tax

Dall’aliquota sulle plusvalenze da criptovalute all’aumento del fondo per il sostegnofamiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro. Passando per il nuovoelettrodomestici e alscuola per chi frequenta lee il ripristino dei limiti di fatturato (750 milioni di euro globali e 5,5 milioni in Italia) per l’applicazione della web tax che la legge di bilancio ha cancellato estendendola a tutti. Sono alcuni dei 313” finora dai gruppi parlamentari – e destinati quindi ad arrivare al voto – tra quelli depositati alla commissione Bilancio della Camera. Il secondo pacchetto disarà comunicato alla commissione mercoledì entro le 9. Un emendamento a prima firma Lorenzo Cesa che Noi moderati ha segnalato prevede unscuola fino a 2mila euro per studenti di famiglie con Isee sotto i 40mila euro per l’iscrizione aconvenzionate.