Luca Lucci capo ultrà e signore della droga | In Italia lui è il numero uno Nessuno ha i suoi ritmi

Milano – Settembre 2020, la pandemia non ferma la valanga diche inonda Milano. Le chat segrete di SkyEcc, decriptate a posteriori dalla Finanza, dicono che in quei giorni“perde” un carico di 180 chili di hashish in Francia. Poco male: lui rassicura i clienti, spiegando che è in arrivo un’altra partita dal Marocco (“Meno male hai altri camion fra. abbiamo comprato ieri 300k.”). Forse basta questo a spiegare la caratura criminale del “Toro”, per anni leader indiscussoSud milanista e profilo da narcos di primissimo piano. “È una macchina da guerra. so per certo che è iluno in, conosco quasi tutti i più grossi inper il fumo eha i.”, lo incorona il 16 gennaio 2021 Costantino Grifa in una conversazione con Antonio Rosario Trimboli, considerato dagli investigatori il contatto dicon le ’ndrine per la “discendenza di un ramo collegato al clan Barbaro di Platì” e il matrimonio con la figlia di Francesco “Frank tre dita” Perre.