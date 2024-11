Sport.quotidiano.net - L’OraSì si rilancia

La nuova vita delpotrebbe essere iniziata a Latina. Il largo successo ottenuto in una partita già chiusa all’intervallo, racchiude molti dati incoraggianti in vista del futuro, anche se i laziali (che ieri hanno cambiato allenatore) sono sembrati in crisi. Ravenna ha vinto con autorità pur senza Dron, assenza pesante nell’economia del gioco, e ha finalmente trovato il vero Tyrtyshnyk, e con i punti dell’ucraina, la musica è cambiata. La guardia ha segnato 20 punti con Roma e 18 con Latina e la sua ritrovata vena da tre punti, permette aldi avere maggiore pericolosità dall’arco e tante soluzioni di gioco, vista anche la sua esperienza. La sua rinascita dovrà essere confermata già domenica nel match casalingo con Chieti, la rivelazione del girone che si trova nel gruppo delle quarte in classifica.