Oasport.it - LIVE Italia-Estonia 10-6, Europei curling femminile in DIRETTA: le azzurre ripartono nell’ottavo end

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.20. ECCOLA LA BOCCIATA CHE REGALA I DUE PUNTI ALL’! Constantini allontana la stone a punto estone e piazza la stone al centro della casa! 10-6 per lequando mancano due end20.15: L’continua a rischiare. Tuvike piazza la stone al centro della casa e ora è molto difficile toglierla da quella posizione per Constantini che boccia la guardia prima degli ultimi due tiri dell’ottavo end20.12: precisa Zardini Lacedelli che va a bocciare la stone esone a punto. Tre stonene a punto ora, tutte piuttosto distanti fra loro20.11: Importante la bocciata di Zardini Lacedelli che piazza la seconda stone nella casa, anche se a punto c’è ancora l’quando mancano gli ultimi 6 tiri dell’ottavo end20.07: Due stonea punto dopo i primi 4 tiri dell’ottavo end20.