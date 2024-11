Tpi.it - Libera: la location della serie su Rai 1

: lasu Rai 1. Dove è stata girataDove è stata girata la, in onda dal 19 novembre 2024 su Rai 1? La fiction con protagonista Lunetta Savino è ambientata a Trieste. Una città che ben rappresenta la dualità in cui si dibatte la protagonista dal momento in cui si mette sulle tracce dell’uomo che ritiene colpevolemorte di sua figlia Bianca, avvenuta quindici anni prima, e si scopre disposta a collaborare con un pregiudicato pur di scoprire la verità.La tramaLunetta Savino interpretaOrlando, un’integerrima giudice di origine siciliana che ha lottato duramente per affermarsi al tribunalebellissima città di Trieste e che da quindici anni è tormentata dalla misteriosa mortefiglia Bianca. Che cosa succede quando la Legge, il valore più alto nella vita di una magistrata, si scontra con il desiderio di farsi giustizia da sola? Tutto ha inizio quando la donna si mette sulle tracce dell’uomo che ritiene colpevole, un criminale da strapazzo che invece diventerà inaspettatamente il suo primo alleato nella ricercaverità.