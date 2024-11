Gaeta.it - Lavoratori pubblici in piazza: richieste concrete per salari e investimenti in Trentino

Facebook WhatsAppTwitter Un migliaio di dipendenti del settore pubblico ha preso parte a un presidio inDante, a Trento, per esprimere le proprie preoccupazioni riguardo al rinnovo del contratto e al potere d’acquisto. Organizzato dai sindacati Fp e Flc Cgil del, l’incontro ha messo in luce la necessità di stanziare nuove risorse per migliorare le condizioni di lavoro e affrontare le sfide economiche attuali.Le motivazioni del presidioDurante l’assemblea, i rappresentanti sindacali hanno messo in evidenza che le attuali risorse allocate coprono solo la metà del fabbisogno. Questo scenario genera un impoverimento progressivo per idel settore pubblico, costretti a far fronte all’aumento dei costi della vita. Il segretario della Cgil provinciale, Andrea Grosselli, ha affermato che è urgente uno sforzo concreto per recuperare il potere d’acquisto che ihanno perso a causa dell’inflazione.