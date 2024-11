Ilrestodelcarlino.it - La piscina fa acqua e arrivano gli operai

La pezza per evitare perdite d’alla vasca olimpionica esterna è la buona notizia per l’impianto natatorio riccionese. Quella meno buona è il fermo ai lavori dell’ampliamento dello Stadio del nuoto. Glinon si vedono da settimane e non c’è una data per la ripresa del cantiere. Un passo alla volta partendo dalle perdite d’nella vasca di raccolta esterna. Si tratta di una vasca al servizio dellaolimpionica. Qui il Comune è dovuto intervenire con i lavori di impermeabilizzazione dello skimmer, la vasca laterale di raccolta a sfioro per la pulizia e la depurazione dell’. L’intervento dovrebbe completare le operazioni avviate lo scorso anno quando si palesò l’urgenza di trovare le falle che portavano ad abbondanti perdite dinella grande vasca all’aperto. Un anno fa l’amministrazione in collaborazione con la Polisportiva comunale era intervenuta per cercare l’origine delle grosse perdite scoprendo che si trattava del tubo di ‘mandata’ che aveva un diametro di 40 centimetri.