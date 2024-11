Ilfoglio.it - La comunità scientifica deve uscire dalla torre d'avorio, oggi più che mai

La politicizzazione della scienza è diventata una questione di estrema urgenza nel mondo intero, perché le discussioni scientifiche vengono sempre più strumentalizzate per rafforzare narrative politiche divergenti. In un mondo ideale, la scienza dovrebbe essere percepita come un campo neutrale, caratterizzato da evidenze oggettive e da un rigoroso metodo di indagine. Tuttavia, la realtà è che le divisioni politiche hanno gravemente compromesso la fiducia del pubblico nella scienza, ostacolando l'adozione di politiche cruciali su temi come il cambiamento climatico, la salute pubblica e la sicurezza alimentare; l’elezione di Trump e le scelte che sta operando per il suo futuro governo sono lì a dimostrarlo, se ancora ce ne fosse bisogno. Sulla scorta di queste considerazioni, un’editoriale su Science intitolato “Science is neither red nor blue” mette in luce il fatto che la percezione della scienza è ormai influenzata dall'affiliazione politica, con conseguenze gravi sulla capacità di affrontare sfide globali.